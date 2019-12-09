Встретится ли Усик с Войной: "Рисковать ради Чисоры статусом официального претендента – никто не будет"

Хотя поединок с опытным Дереком, который боксировал со всеми первыми лицами, дал бы украинцу очень многое

Усику с Чисорой скучно не будет

Реклама

Еще на прошлой неделе все были практически уверены, что свой второй бой в супертяжелом весе украинец Александр Усик проведет с 35-летним британцем Дереком Чисорой по прозвищу Война. Говорили, что о поединке объявят в Саудовской Аравии во время вечера бокса с участием Энди Руиса и Энтони Джошуа. Но после того, как Джошуа вернул чемпионские пояса, выиграв у мексиканца решением судей, Усик стал обязательным претендентом на встречу с Энтони по версии WBO.

Читайте также: "Бой Джошуа и Усика – неизбежен": промоутер украинца сказал, кто первый в очереди на поединок с британцем

Собирается ли Усик боксировать с Чисорой в феврале-марте, рассказал нам промоутер украинца Александр Красюк.

"Поединок Усика с Чисорой – хороший со многих сторон. Прежде всего, Саша получит опыт в супертяжелом весе, во-вторых, Чисора – очень опытный боксер, который дрался с первыми лицами дивизиона прошлого и настоящего. В-третьих, победа над таким соперником даст Усику еще один дополнительный толчок в плане популярности и в Великобритании, и вообще – в мире. И в-четвертых, это еще один способ для Усика обрести уверенность в этом весе, которой, в принципе, ему и так не отбавлять. Но есть и обратная сторона медали – допустит ли WBO промежуточный поединок? И не захочет ли WBO все-таки отстаивать свои права, как организации, у которой есть приоритетное право на обязательную защиту. Поэтому рисковать ради Чисоры статусом официального претендента – никто не намерен".

Ранее мы рассказывали, что промоутер Джошуа назвал главного кандидата на следующий бой с его подопечным. Эдди Хирн считает, что сначала Энтони встретится с Пулевым, а затем – с Усиком.

Смотрите также, что говорил генеральный директор К2 Александр Красюк о Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама