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Джошуа внезапно похвалил Усика, назвав его лучшим боксером этого поколения

26 марта, 17:00

Максим Перепелица

Британский боксер отметил, что Чисора вряд ли будет чувствовать мощь украинца

Чемпион WBA/WBO/IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа рассуждает о бое Александр Усик — Дерек Чисора. В обозримом будущем Джошуа ждет встреча с победителем. Ранее мы писали, что чемпион мира ушел на карантин – боксер контактировал с больным на коронавирус

"Чисора образца боев с Диллианом Уайтом доставит Усику проблем. Я смотрел бой Дерека против Прайса и думал: "Почему Прайс не контролирует Чисору?". Ну а потом я спарринговал с Дереком, этот парень силен. Мое уважение Диллиану Уайту за бои с Чисорой, потому что контролировать Дерека 11-12 раундов дорогого стоит", – отметил боксер.

"Усик — крузер. Да, его передвижения будут работать, но к примеру я был достаточно большим, чтобы Энди Руис чувствовал мою мощь. Чисора вряд ли будет чувствовать мощь Усика, а вот наоборот — вполне. В этом и будет проблема украинца. Но опять же, Усик — один из лучших бойцов этого поколения, что только видел мир", – добавил Джошуа.

Кстати, Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

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Смотрите, как Усика остановила полиция в Киеве:

Видео: Instagram

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бокс боксеры Александр Усик Энтони Джошуа

Источник: Sky Sports

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