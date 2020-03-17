"Александр" или "Олександр": Усик рассказал американцам, как к нему правильно обращаться

Украинскому боксеру задали "вопрос на миллион долларов". Супертяж дал на него ответ

Александр Усик рассказал американцам, как к нему обращаться. Этот вопрос в интервью с украинским супертяжем первым делом затронула журналистка американского YouTube-канала "Behind the gloves" – модель Мишель Джой Фелпс.

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"Перво-наперво, вопрос на миллион. Как к вам обращаться, Усик? Александр или Олександр? – спросила у боксера Мишель Джой Фелпс. – Через "А" или через "О"? В сети по этому поводу множество споров"

"Александр, – ответил Усик. – Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр", – добавил на ломаном английском супертяж

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Кстати, ранее Усик заявил, что подхватил вирус."Вот прям откровенно хочу сказать. Я болен. И могу рассказать, чем. Новый виток вируса, им болеют многие люди, хотя до конца этого не знают. Но я узнал. Это хэппивирус", – сказал украинец, поединок которого с британцем Дереком Чисорой назначен на 23 мая, в Лондоне.

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Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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