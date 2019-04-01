Эхо подозрительного боя: жертва Гвоздика передвигается, опираясь на палочку
Появилось видео прилета Дуду Нгумбу к себе на родину после противоречивого поединка с нашим чемпионом
Соперник Александра Гвоздика француз Дуду Нгумбу, странным образом проигравший украинцу в субботнем поединке в США, вернулся к себе на родину.
Напомним, что Гвоздик победил Нгумбу техническим нокаутом и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. Бой, прошедший в Филадельфии, завершился в пятом раунде, когда Нгумбу неожиданно отказался от продолжения встречи, сославшись на якобы травму ноги.
"Я не был в его шкуре и не знаю, что с ним случилось на самом деле. Возможно, парень просто приехал отбыть номер, не знаю", – сказал по этому поводу Гвоздик.
Повреждение и вправду выглядело странным. Главный вопрос – было ли оно на самом деле?
Судя по тому, что по прилету на родину француз шел из самолета, опираясь на палочку и хромая на правую ногу, травма действительно была. Если это, конечно, не актерская игра Дуду Нгумбу.
Как сообщалось ранее, Александр Гвоздик уже знает имя следующего соперника. По словам украинца, ему предстоит защита титула против Маркуса Брауна.
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