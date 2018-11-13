Эхо боя в Манчестере: Беллью поцеловал Усика больше раз, чем ударил

Британия очарована. По­­е­­динка в Манчестере с ливерпульцем Тони Беллью украинскому тяжу Александру Усику хватило для того, чтобы завоевать Альбион, который как никто в мире разбирается в боксе. Да, Усик на "Манчестер Арене" поначалу не походил на самого себя: то осторожничал, то позволял стреляному воробью Тони слишком многое. Белью буквально провоцировал соперника на махач и время от времени ощутимо попадал. Тут заговорили и об отсутствии в углу украинца Анатолия Ломаченко, который готовил Александра к поединку с Гассиевым, он сейчас – в США с сыном Василием. И об усталости крымчанина, мол, марафон в Суперсерии не прошел бесследно. К слову, Усик и сам признал, что за год очень устал – он был для него, безусловно, успешным, но самым трудным в карьере: "Вернусь в Киев и отключу телефон. Проведу время с семьей. Повезу детей на родину Санта Клауса. В Лапландию? Да".

Возвращаясь к событиям в ринге, Александр был физически готов лучше, чем Беллью, и был технически разнообразнее, в 8-м раунде британец рухнул, благо голову придержали канаты. Падение было болезненным, и жена просто побелела и при первой же возможности ринулась в ринг, зацеловывая мужа. А поцелуев было после боя так много — Белью был тронут поддержкой Усика — что в сети уже начали шутить, мол, он его поцеловал больше раз, чем ударил, и заключил: "Усик — великий чемпион".

Британцев подкупило джентльменское поведение крымчанина, умение делать шоу за счет чувства юмора и изобретательности, а не треш-токинга и ушата грязи на оппонента. "Отличный парень! Смешной", — слышала и от представителей СМИ, и от болельщиков. Один из немногих минусов Саши — незнание английского. Если одни говорили, что это придает ему загадочности, то другие настаивали: с иностранным он бы лучше продавал бои. А боксер признавался, что понимает важность английского, но дается он ему с боями.

Для 35-летнего Белллью нокаут стал прощальным аккордом в боксерской карьере. Уходя на пенсию, он захватит с собой 4 млн фунтов гонорара и процент выручки от трансляции. А вот Усик, чей гонорар неизвестен, после 16 боев в профи на 99,9% прощается с крузервейтом и поднимается в Королевский дивизион. О еще не осуществленной мечте выиграть титул в супертяжах он сказал: "Я вообще такой, лунатик мечтательный. В детстве о чем-то мечтал и сейчас тоже. Но это не мечта, а цель". Среди его соперников может быть и победитель боя Чисора — Уайт. Оба бойца в субботу присутствовали в зале. №1 рейтингов WBC и WBO Уайт: "У Усика будут проблемы в нашем дивизионе. Я бы преследовал его по всему рингу и избивал бы всю ночь".

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А букмекеры уже выставили котировки на гипотетический бой Усика с Джошуа, и британец по ним — явный фаворит. На победу Энтони — 1,25 (72%), на победу Саши — 3,75 (24%) ничья — 26,0 (4%). Вопрос — а нужно ли вообще Усику пытать счастье и себя в супертяжах? Боксеры Хитров и Деревянченко не очень верят в Усика, мол, он маловат, на фоне тех же Уайлдера и Джошуа. Британский промоутер Эдди Хирн, с которым сотрудничает Усик, считает, что именно к Джошуа украинец не готов: "Технически хорошо, но нужно добавить размера". А бой с россиянином Поветкиным вероятен. Дмитрий Митрофанов, который в Манчестере расписал ничью с Кантерсом, заметил: "Почему нет? Мало боев в тяжах? А для чемпиона мира не мало? Но он чемпион. Думаю, как раз его время перехода в супертяжи". Усик по поводу набора массы не переживает: "Съем лишнюю порцию макарошек".