Экс-чемпион мира: "Бой с Джошуа – слишком амбициозное желание для Усика"

Бывший чемпион мира в среднем весе и эксперт Sky Sports Карл Фроч считает, что Александр Усик может стать серьезной силой в супертяжелом весе.

"Я хотел бы сказать, что Беллью провел отличный поединок, возможно, даже один из лучших в карьере, но ему противостоял фантастический Усик. К сожалению, это не лучший способ закончить карьеру, но ему есть чем гордиться. Нужно признать, что в лице Усика мы нашли что-то очень и очень особенное, – считает Фроч. – Думаю, благодаря своим габаритам и опыту участия в супертяжелом весе в любителях Усик сможет совершить этот переход, но ему нужно быть очень устойчивым. Он довольно большой, обладает крепкими мышцами и достаточно высокий, так что сможет спокойно набрать в весе.

В начал перехода Усику нужно мудро выбирать себе соперников. Знаем, что он хочет боя с Джошуа, но это может быть слишком амбициозным желанием".

Напомним, что Александр Усик остался абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер уверенно сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Бой складывался не просто для украинца. Беллью здорово смотрелся в ринге и очень часто попадал. Не удивительно, что после семи раундов двое судей отдавали преимущество британцу. У третьего в записках была ничья. Но развязка произошла в восьмом раунде. Усик мощным левым боковым нокаутировал Беллью.