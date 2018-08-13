Экс-чемпиону мира по боксу грозит 20 лет тюрьмы за насилие над дочерью

Сегодня, 22:59

Злоумышленник начал совершать противоправные действия, когда девочке было меньше 7 лет

Фото AFP
Фото AFP

Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) Карлос Бальдомир (49-16-6, 15 КО) может надолго сесть в тюрьму. Прокурор в Санта-Фе (Аргентина) просит у суда дать 47-летнему экс-боксеру 20 лет. Его обвиняют в сексуальном насилии в отношении своей дочери.

Расследование началось еще осенью 2016 года, когда в полицию пришла с заявлением мать жертвы. Спустя год Бальдомира официально обвинили в преступлении, пишет BoxingScene.

Психологи, которые работали с девушкой, пришли к выводу, что она "рассказала логичную и связную историю", а не выдумала ее.

Следователи выяснили, что злоумышленник начал совершать противоправные действия еще в 2008 году, когда девочке было меньше 7 лет.

Напомним, Бальдомир ушел из бокса в 2014 году, проиграв три из четырех последних боев.

Мы сообщали, что охранники ночного клуба зарезали чемпиона по ММА. Чемпион Узбекистана по ММА пытался пронести в ночной клуб нож, но в итоге был зарезан охранниками.

А бывшего чемпиона ЮАР по боксу насмерть забили камнями за воровство. Бывший спортсмен пристрастился к наркотикам и "думал только о том, чтобы получить новую дозу"
насилие, бокс, боксер

Вы сейчас просматриваете новость "Экс-чемпиону мира по боксу грозит 20 лет тюрьмы за насилие над дочерью". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

vringe.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Тони Беллью. Фото AFP

Британский боксер: "Усик - не неуязвимый. Белью вполне может победить его досрочно"

Сегодня, 17:55

Украинский и британский боксеры могут сойтись на ринге до конца текущего года

Бокс

Александр Усик. Фото Getty

Усик впервые вошел в топ-10 рейтинга боксеров вне зависимости от веса, Ломаченко лидирует

11 Августа, 17:20

Украинец возглавляет рейтинг IBF в первом тяжелом весе
Загрузка...

Бокс

Александр Усик. Фото К2

Промоутер исключил бой Усика и Лебедева 7 сентября

10 Августа, 16:54

Российский боксер вернется на ринг впервые с 2017 года, но его соперником точно не будет украинский чемпион

Бокс

"Десантник" Денис Лебедев. Фото Instagram

Денис Лебедев проведет бой 7 сентября, но соперника пока не нашли

9 Августа, 18:29

Российский "чемпион мира в отпуске" возвращается на ринг после более чем годичного простоя

Бокс

Тайсон Фьюри и Владимир Кличко. Фото AFP

Фьюри: "Владимир Кличко против меня выглядел не лучше, чем Сефери"

7 Августа, 21:29

Британский боксер снова уколол своего бывшего соперника

Бокс

Хэйден Панеттьери. Фото AFP

Стало известно, на кого Панеттьери променяла Владимира Кличко

7 Августа, 19:23

Новым избранником актрисы американки стал начинающий актер
Загрузка...