"Ему плевать, как завершится бой": британский боксер предостерег Усика на счет Чисоры

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт сделал прогноз на бой Александра Усика и Дерека Чисоры. Кстати, Усик на английском обратился к мусульманам, назвав их братьями.

"Чисора очень силен физически. Дерек обладает одной вещью, которая делает его опасным. Ему плевать, как завершится бой – победой, поражением или ничьей. Он проигрывал девять раз, но до их пор входит в топ-10 супертяжеловесов. Я верю, что мотивированный Чисора нокаутирует Усика. Я дважды проводил бои с Дереком. Мне было сложно удерживать его на безопасной дистанции, а ведь у нас одинаковый вес. Я крупный парень от природы, а Усик – нет", – отметил Уайт.

Напомним, что Усик и Чисора должны были провести бой 23 мая в Англии, но теперь проведут его немного позже из-за пандемии коронавируса.

Ранее промоутер Александр Красюк заявил, что в планах Усика – как Джошуа, так и Фьюри. "Сначала мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а затем устроим объединительный бой с Фьюри", – решительно настроен Красюк.

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