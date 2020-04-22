Уложить Джошуа, а потом Фьюри: промоутер Усика заявил о правах украинца, которые никто не отберет

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика Александр Красюк заявил, что намерен сначала устроить бой своего подопечного с чемпионом WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа, а затем – против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. Ранее Усик показал на своем теле Украину с Крымом.

"Александр Усик имеет статус обязательного претендента. Он получил его после того, как освободил чемпионский титул в тяжелом весе. Летом будет год с тех пор, как Усик стал обязательным претендентом. Александр намерен стать чемпионом и никто не может отобрать у него этого права. Усик – яркий боец, он олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе. У него есть солидная предыстория. Усику хватит влияния, чтобы боксировать за титул чемпиона мира. И мы будем на этом настаивать. Скорее всего, сначала мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а затем устроим объединительный бой с Тайсоном Фьюри", – решительно заявил Александр Красюк

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

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При этом промоутер не стал однозначно отвечать на вопрос, кто сейчас является лучшим в хэвивейте – Джошуа, Фьюри или, может, Усик. "Лучший – тот, кто побеждает, но завтра он может проиграть, – говорит Александр Красюк. – Виталий Кличко однажды сказал: "Нет лучшего боксера в мире. Все зависит от того, насколько хорошо ты подготовился к бою". Вот и все".

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Напомним,Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

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Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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