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Усик на английском обратился к мусульманам, назвав их братьями

24 апреля, 16:55

Максим Перепелица

Украинский боксер поздравил мусульман с началом Рамадана

Известный украинский боксер Александр Усик, ныне выступающий в супертяжелом весе, поздравил всех мусульман с началом Рамадана. Ранее Усик показал на своем теле Украину с Крымом.

"С наступлением священного месяца Рамадан! Братья-мусульмане", – написал Усик на английском на своей страничке в Twitter.

Напомним, что в второй бой украинца Александра Усика в супертяжелом весе не состоится в запланированный срок из-за эпидемии коронавируса. Пока что поединок перенесен на неопределенный срок. Соперником украинца является британский боксер Дерек Чисора.

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Также мы рассказывали, что Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

Смотрите, как Александр Усик тренируется с монетами:

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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бокс боксер Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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