Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Энтони Джошуа дал прогноз на битву супертяжеловесов Фьюри и Уайлдера

28 декабря, 15:26

Обидчик Владимира Кличко надеется на успех "Цыганского короля" и скорый бой с ним

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

Чемпион мира в супертяжелом весе сразу по трем основным версиям (IBF, WBA, WBO) Энтони Джошуа высказал свои предпочтения в бою Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Напомним, поединок "Цыганского короля" и американского чемпиона по версии WBC состоится 22 января в Лас-Вегасе. Мы писали, что скандальный Фьюри подтвердил второй бой с Уайлдером и пригласил покупать билеты.

Нокаутировавший Владимира Кличко два года назад Джошуа стремится к объединению всех титулов:

"У меня есть ощущение, что если победит Фьюри, то он будет более склонен встретиться со мной, чем Уайлдер. Думаю, если бы у Тайсона был пояс WBC, мы бы пришли к соглашению о нашем бое. Вот почему я поддерживаю его – потому что я хочу все титулы. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на Фьюри".

Ранее мы писали, что Джошуа поступило предложение о бое в Африке. Пока что Энтони готовится защищать свои пояса весной 2020 года. Кандидатом от IBF является болгарин Кубрат Пулев, а от WBO – украинец Александр Усик.

Смотрите, что думает экс-чемпионка мира Алина Шатерникова о поведении Фьюри

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газу
Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газуБокс
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весеБокс
Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в Гонолулу
Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в ГонолулуБокс
"Один раз живем": главный обидчик Владимира Кличко идет в ММАБокс
"Скучно не будет": Кадыров вызвал на бой насильника ЕмельяненкоБокс
Реванш с нокаутом: Джермелл Чарло уверенно вернул себе титул чемпиона мира
Реванш с нокаутом: Джермелл Чарло уверенно вернул себе титул чемпиона мираБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...