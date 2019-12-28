Энтони Джошуа дал прогноз на битву супертяжеловесов Фьюри и Уайлдера

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Чемпион мира в супертяжелом весе сразу по трем основным версиям (IBF, WBA, WBO) Энтони Джошуа высказал свои предпочтения в бою Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Напомним, поединок "Цыганского короля" и американского чемпиона по версии WBC состоится 22 января в Лас-Вегасе. Мы писали, что скандальный Фьюри подтвердил второй бой с Уайлдером и пригласил покупать билеты.

Нокаутировавший Владимира Кличко два года назад Джошуа стремится к объединению всех титулов:

"У меня есть ощущение, что если победит Фьюри, то он будет более склонен встретиться со мной, чем Уайлдер. Думаю, если бы у Тайсона был пояс WBC, мы бы пришли к соглашению о нашем бое. Вот почему я поддерживаю его – потому что я хочу все титулы. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на Фьюри".

Ранее мы писали, что Джошуа поступило предложение о бое в Африке. Пока что Энтони готовится защищать свои пояса весной 2020 года. Кандидатом от IBF является болгарин Кубрат Пулев, а от WBO – украинец Александр Усик.

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