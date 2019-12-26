После победы на "толстячком" Руисом Джошуа нацелился на бой в Африке

Энтони Джошуа / Фото: Boxing Scene

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Менеджер Джошуа Фредди Каннингхэм сообщил, что чемпиону WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе поступило предложение провести бой в Конго. Напомним, что 7 декабря в Саудовской Аравии Джошуа взял реванш у Руиса, одолев того по очкам единогласным решением судей.

"Промоутер Эдди Хирн изучает этот вариант, так как предложение уже поступило. Мы не говорим о том, что следующий бой Джошуа проведет в Африке. Скажем так, время еще не пришло. Но Джошуа хочет драться в Африке. И 100% рано или поздно он это сделает", – сказал Каннингхэм.

Джошуа может пойти по стопам Мухаммеда Али, который в 1974 году в Конго в восьмом раунде нокаутировал Джорджа Формена.

Джошуа – снова чемпион мира

Энтони Джошуа планирует вернутся на ринг в апреле 2020 года, а главным претендентом на бой с уроженцем Нигерии считается обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев.

Как мы писали ранее, в бою с Джошуа букмекеры дают Усику больше шансов, чем Руису, которого британец недавно перебоксировал в Саудовской Аравии.

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