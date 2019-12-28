"Этот бомж свое получит" – Фьюри наконец подтвердил повторный бой с Уайлдером

Поединок в супертяжелом весе состоится 22 февраля 2020 года в США

В первом бою Фьюри и Уайлдер победителя не выявили

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Одиозный британский боксер Тайсон Фьюри снова взялся за свое. Вчера вечером он официально подтвердил, что 22 февраля 2020 года встретится в повторном поединке с американцем Деонтеем Уайлдером, и не упустил при этом возможности зацепить оппонента. Как мы писали, Тайсон Фьюри будет тренироваться с Конором Макгрегором.

Пока еще не проигрывавший на профессиональном ринге "Цыганский король" заявил:

"Больше никто не будет уклоняться, дата назначена! Настоящий чемпион будет коронован. Я завершу незаконченное дело 22 февраля: этот бомж получит то, что заслужил".

Напомним, первый бой между Фьюри и Уайлдером состоялся год назад и закончился ничьей. Американец сохранил пояс чемпиона мира по версии WBC. Оба боксера ни разу не проигрывали в профессионалах. Причем Деонтей из 42 победных поединков 41 заканчивал нокаутом. У британца статистика немного скромнее: из 29 выигрышных боев досрочно он завершил 20.

Также "Цыганский король" предложил фанатам покупать билеты: продажа открывается в субботу в 10 утра по времени Лас-Вегаса, в 18:00 – по британскому, в 20:00 – по киевскому.

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