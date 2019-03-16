Эррол Спенс – Майки Гарсия: во сколько бой и где смотреть
Потенциальный соперник Василия Ломаченко проведет бой за титул в пятой весовой категории
В ночь на 17 марта с США состоится боксерский вечер, на ринг выйдут чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия. Интересно, что Майки Гарсия – один из двух боксеров, с кем бы хотелось встретиться Василию Ломаченко.
Эррол Спенс – 29 лет. На профи ринге с 2012 года. Провел 24 боя и все выиграл, 21 нокаут.
Майки Гарсия – 31 год. На профи ринге он с 2006 года. За это время он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Провел 39 боев и все выиграл, 30 нокаутом. Чемпион мира в четырех весовых категориях.
Букмекеры о бое Спенс – Гарсия . В конторах аналитики также считают фаворитом Эррола. Котировки на победу Спенса – 1.25, на победу Гарсии – 3.90, на ничью – 23.00.
Где смотреть бой Спенс – Гарсия. Поединок состоится вечером в США, а значит на европейской части планеты будет раннее утро 17 марта. В Украине поединок будет показан на канале "Интер", начало трансляции в 5:00 по киевскому времени.
Трансляция боя на спутниковых каналах и в интернете:
boxing-mma.com, live stream
beIN Sports France 2 HD
beIN Sports MENA 7 HD
Cosmote Sport 8 HD
DMAX Türkiye / HD
Fox Sports HD Colombia
ITV 4 / HD
MATCH! Boets
MATCH! TV / HD
Sport 1 Israel / HD
SuperSport 5 za / HD
Varzish Sport HD (tjk)
VOOsport World 1 / HD
Как сообщалось ранее, подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.
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