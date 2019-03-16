Эррол Спенс – Майки Гарсия: во сколько бой и где смотреть

Потенциальный соперник Василия Ломаченко проведет бой за титул в пятой весовой категории

Спенс vs Гарсия. Фото: Twitter

Эррол Спенс – Майки Гарсия: во сколько бой и где смотреть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d45/6f0/5c8d456f09545.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d45/6f0/5c8d456f09545.jpg 2019-03-16T20:50:59+02:00 Бокс Потенциальный соперник Василия Ломаченко проведет бой за титул в пятой весовой категории

В ночь на 17 марта с США состоится боксерский вечер, на ринг выйдут чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия. Интересно, что Майки Гарсия – один из двух боксеров, с кем бы хотелось встретиться Василию Ломаченко.

Эррол Спенс – 29 лет. На профи ринге с 2012 года. Провел 24 боя и все выиграл, 21 нокаут.

Майки Гарсия – 31 год. На профи ринге он с 2006 года. За это время он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Провел 39 боев и все выиграл, 30 нокаутом. Чемпион мира в четырех весовых категориях.

Букмекеры о бое Спенс – Гарсия . В конторах аналитики также считают фаворитом Эррола. Котировки на победу Спенса – 1.25, на победу Гарсии – 3.90, на ничью – 23.00.

Где смотреть бой Спенс – Гарсия. Поединок состоится вечером в США, а значит на европейской части планеты будет раннее утро 17 марта. В Украине поединок будет показан на канале "Интер", начало трансляции в 5:00 по киевскому времени.

Трансляция боя на спутниковых каналах и в интернете:

boxing-mma.com, live stream

beIN Sports France 2 HD

beIN Sports MENA 7 HD

Cosmote Sport 8 HD

DMAX Türkiye / HD

Fox Sports HD Colombia

ITV 4 / HD

MATCH! Boets

MATCH! TV / HD

Sport 1 Israel / HD

SuperSport 5 za / HD

Varzish Sport HD (tjk)

VOOsport World 1 / HD

Как сообщалось ранее, подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.

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