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Ломаченко назвал имена двух самых желанных для себя соперников

Сегодня, 11:53

Украинский чемпион хотел бы драться с Майки Гарсией и Джервонтой Дэвисом. Ради последнего Лом готов похудеть

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: Getty Images
Ломаченко назвал имена двух самых желанных для себя соперников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/554/086/5c6554086d568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/554/086/5c6554086d568.jpg Бокс Украинский чемпион хотел бы драться с Майки Гарсией и Джервонтой Дэвисом. Ради последнего Лом готов похудеть

Чемпион мира в легкой весовой категории по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) заявил, что его главной целью является унификация поясов, но при этом не исключил возможности понижения в весовой категории ради боев с топовыми соперниками.

"Я думаю, нам просто необходимы хорошие бои, мне нужны топовые соперники, которых хотят видеть фанаты, – заявил Ломаченко. – Такие поединки делают тебя большой звездой. У меня есть цель, у меня есть мотивация, я хочу объединить все чемпионские пояса, поэтому я просто подожду свои титулы, это следующий шаг. Мне кажется, самыми большими и интересными противниками для меня могут стать Майки Гарсия и Джервонта Дэвис. Дэвис - это топовый боец в 130 фунтах, и я могу спуститься туда, если наши промоутеры организуют такой бой. Это зависит не от меня, это зависит не от спортсменов, это решают промоутеры и телесети. Все боксеры упорно тренируются, пусть не у всех, но у многих есть талант, правда большинство забывает о тренировке ума и боксерского IQ. Я не забываю об этом и всегда работаю над боксерским IQ".

Как сообщалось ранее, подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.

Также сообщалось, что в честь Кличко назвали белку: Владимир сказал все, что думает по этому поводу.

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Джервонт Дэвис

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xsport.ua

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