Еще один бой-скиталец: супертяжелое сражение Джошуа-Пулев перенесли неизвестно на когда

Организаторы будут изучать возможности для назначения новой даты и хотят сохранить стадион

Как ни оттягивали неприятный момент организаторы боя Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, чемпионский поединок супертяжей официально переносится. Британский обладатель поясов WBO, WBA и IBF Джошуа не выйдет в ринг против болгарского претендента 20 июня. Ранее мы писали, что чемпион мира по боксу заявил о потере близких людей из-за коронавируса.

Промоутерская компании Эдди Хирна Matchroom Boxing заявила, что бой пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Организаторы будут изучать возможности для назначения новой даты, о которой сообщат позже. Также отмечается, что место проведения боя, которым изначально выступал стадион "Тоттенхэма", постараются оставить тем же.

Джошуа vs Пулев / Фото: Getty Images

Мы уже сообщали, чтобитва гигантов Джошуа – Пулев переносится аж на конец 2020 года, но тогда эту информацию опровергли промоутеры.

"Мы все еще нацелены на 20 июня. Находимся в постоянном контакте с боссами арены. Не исключено, что сезон в Английской премьер-лиге не доиграют. Тогда мы бы могли перепланировать бой на июль. Но пока что никаких изменений", – заявлял ранее Эдди Хирн.

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