Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Еще один бой-скиталец: супертяжелое сражение Джошуа-Пулев перенесли неизвестно на когда

3 апреля, 20:37

Елена Павлова

Организаторы будут изучать возможности для назначения новой даты и хотят сохранить стадион

Как ни оттягивали неприятный момент организаторы боя Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, чемпионский поединок супертяжей официально переносится. Британский обладатель поясов WBO, WBA и IBF Джошуа не выйдет в ринг против болгарского претендента 20 июня. Ранее мы писали, что чемпион мира по боксу заявил о потере близких людей из-за коронавируса.

Промоутерская компании Эдди Хирна Matchroom Boxing заявила, что бой пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Организаторы будут изучать возможности для назначения новой даты, о которой сообщат позже. Также отмечается, что место проведения боя, которым изначально выступал стадион "Тоттенхэма", постараются оставить тем же.

Джошуа vs Пулев

Джошуа vs Пулев / Фото: Getty Images

Мы уже сообщали, чтобитва гигантов Джошуа – Пулев переносится аж на конец 2020 года, но тогда эту информацию опровергли промоутеры.

"Мы все еще нацелены на 20 июня. Находимся в постоянном контакте с боссами арены. Не исключено, что сезон в Английской премьер-лиге не доиграют. Тогда мы бы могли перепланировать бой на июль. Но пока что никаких изменений", – заявлял ранее Эдди Хирн.

Смотрите, почему Кубрат Пулев должен был посещать курсы надлежащего поведения

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой перенос Кубрат Пулев супертяжелый вес Энтони Джошуа дата боя

Источник: matchroomboxing

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавируса
Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавирусаБокс
У боксера по прозвищу
У боксера по прозвищу "Зверь с востока" от коронавируса умер отецБокс
"Экономике будут вилы. Почему мы не говорим о водке?": Усик выплеснул все эмоции по коронавирусуБокс
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правой
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правойБокс
"Это был фейк. Простите!" Ломаченко извинился за призыв делать кресты на дверяхБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...