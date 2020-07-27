Еще один чемпион мира резко захотел подраться с Ломаченко

Как только мир бокса начал постепенно выходить из спячки, увеличилось число желающих встретиться на ринге с чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по трем версиям украинцем Василием Ломаченко. Также известно, что Ломаченко наметил следующую цель в случае победы над Лопесом. 32-летний уроженец Одесской области пока что не собирается на пенсию.

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О желании драться с Васей заявил чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 кг) Мигель Берчельт. Об этом 28-летний мексиканец, проигравший лишь однажды в 38 боях, рассказал сайту Boxing Talk:

"Меня мотивирует поддержка фанатов. Я усердно работал, чтобы стать чемпионом мира во втором полулегком весе. Я провел шесть защит титула. Пришла пора принять новый вызов. Я бы хотел подняться в легкий вес и встретиться с Василием Ломаченко. Уверен, что у нас с Ломаченко получился бы потрясающий бой. Василий – один из лучших боксеров мира. Но чтобы претендовать на величие, нужна победа над кем-то великим".

Напомним, что украинский чемпион ранее выступал в низших весах. В частности олимпийским чемпионом 2008 года он стал в категории до 57 кг, а 2012-го – до 60 кг.

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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