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"Это будет цирк уродов": что думают о поединке "пенсионеров" Тайсон-Холифилд

25 мая, 13:53

Елена Павлова

Промоутер Фьюри считает, что у ветеранов закончились все сроки годности

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела чемпиона мира Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном поединке между двумя легендарными американцами – Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном, которые решили прервать свою пенсию. Отметим, что Холифилд уже готовится к третьему бою с Тайсоном, а "Железный Майк" – увлекся реслингом.

"Как я отношусь к этому? Все просто: это будет цирк уродов. Я не хочу видеть, как боксируют два старика. Не нужно быть гением, чтобы понимать, что у них закончились все сроки годности. Но это в том случае, если мы говорим о полноценных поединках. Если бой будет выставочным, тогда это другой разговор. Если они хотят провести показательное выступление, давайте поможем им. Но повторю еще раз: им нужно забыть о любых конкурентных боях. Уж поверьте, зрелище будет жалким", – цитирует Уоррена TalkSport.

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Напомним, что Холифилд и Тайсон провели между собой два поединка в период с 1996 по 1997 год. В обоих победу праздновал Эвандер, а Майк во время боя в 1997-м укусил соперника за ухо. Теперь спортсмены планируют вернуться в ринг, чтобы провести бой в благотворительных целях.

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боксеры Майк Тайсон Эвандер Холифилд супертяжелый вес промоутер

Источник: Talksport

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