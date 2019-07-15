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"Это было красиво": непобедимый украинский супертяж прокомментировал избиение россиянина в Африке

15 июля, 10:48

Владислав Сиренко рассказал о том, как нокаутировал Дениса Бахтова, и о том, почему не хочет быть похожим на Майка Тайсона

Владислав Сиренко
Владислав Сиренко. Фото: Instagram

24-летний украинский супертяж Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) начал карьеру в профи-боксе лишь в 2017 году, но уже успел полюбиться украинским болельщикам благодаря нокаутирующему яркому стилю. От мощнейших ударов Сиренко падали соперники от Украины до США и ЮАР, где в основном боксирует киевлянин. А видео последнего нокаута от Сиренко в бою с россиянином Денисом Бахтовым собрало более 350 тысяч просмотров на YouTube.

- Владислав, несколько недель назад ты провел уже восьмой бой в Южной Африке. Чем поединок 23 июня отличался от предыдущих?

- Мне нравится боксировать в ЮАР, так как я начал здесь свою профессиональную карьеру. Публика меня любит и поддерживает. За эти восемь боев у меня есть уже фанаты, которые с радостью ждут моих поединков. Каждый бой – это как отдельная история, и каждый из них запомнился по-разному, но все мои бои в ЮАР это отличный опыт и хорошие воспоминания.

- Россиянин Денис Бахтов, которого ты победил нокаутом в седьмом раунде, – это повышение оппозиции по сравнению с предыдущими соперниками?

- Денис – это хороший и очень опытный боксер. Наша задача сейчас – набираться опыта и добавлять качественные раунды в свой послужной список. Вся команда осталась довольна этим поединком и надеюсь, что любители бокса также.

- Было заметно, что школа бокса Бахтова близка к нашей. Было ли это сложностью в связи с тем, что раньше ты боксировал против африканцев, аргентинцев? 

- Да, у Дениса хорошая школа. Всегда тяжелее боксировать со спортсменами, которые не очень хорошо обучены, потому что предугадать их действия, тактику, маневры очень сложно, но, когда в ринг выходят два мастера своего дела, болельщики видят качественный и красивый бокс.

- У россиянина ты опять выиграл досрочно. Для тебя важно останавливать соперников до финального гонга?

- Мы не ставим задачу побеждать нокаутом, главная цель выйти и показать хороший бокс и все свои умения. Но, во время боя, когда выпадает возможность завершить его досрочно, то я всегда стараюсь ее использовать.

- А кого из известных нокаутеров ты бы выделил? 

- Когда речь заходит о нокаутерах, то всегда вспоминается легендарный Майк Тайсон. Однако я не хочу быть ни на кого похожим, я хочу быть самим собой.

- Сразу после боя в ЮАР ты отправился на спарринги к Александру Поветкину. Обычно боксеры несколько недель отдыхают после поединков, не так ли?

- Да, обычно после боев я тоже делаю небольшую паузу, чтобы восстановиться и набраться сил, но в этот раз нас пригласили в лагерь к Александру Поветкину, и я решил не упускать такую возможность.

- С Поветкиным ты спаррингуешь уже не впервые. Что конкретно тебе дала работа с ним?

- Александр один из топовых боксеров мира на данный момент. Спарринги с ним дают мне возможность проверить себя и набраться боевого опыта.

- Какие планы после спаррингов с Поветкиным?

- После спаррингов я две недели отдохну и начну подготовку к своему октябрьскому бою.

- У тебя есть сейчас два титула: WBF International и German International. Они не по самым престижным версиям, однако что для боксера значат титулы в принципе?

- Титулы это всегда хорошо и приятно, но на начальном этапе карьеры не так важно, какого они ранга. Я считаю бокс самым сложным видом спорта, и мы, боксеры, проделываем адский труд. Естественно, хочется дойти до основных поясов, но всему свое время.

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Как мы писали ранее, олимпийский чемпион едва не выбросил за канаты Александра Димитренко. Во французском городе Антиб состоялся боксерский вечер, где главным стал поединок в супертяжелом весе между начинающим профи-карьеру Тони Йокой и матерым Димитренко. Француз уже в третьем раунде нокаутировал экс-украинца.

Также мы писали, что намечается объединительный бой в супертяжелом весе: Уайлдер готов драться с Руисом. Последним боксером, который собирал все пояса в супертяжах, был Леннокс Льюис.

ПАВЕЛ ОЛЕНСКИЙ, "СЕГОДНЯ"

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Тег бокс, Александр Поветкин, Владислав Сиренко

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Сегодня|Спорт

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