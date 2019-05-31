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"Это кто?": Александра Усика не сумели распознать поклонники группы KAZKA

31 мая, 21:13

Украинский боксер, восстанавливаясь после разрыва бицепса, встретил в США свою знаменитую соотечественницу

Александра Зарицкая и Александр Усик
Александра Зарицкая и Александр Усик. Фото: Instagram

Знаменитый украинский боксер Александр Усик, восстанавливающийся после травмы, засветился в Нью-Йорке. Там, кстати, в ночь на воскресенье пройдет мегафайт с участием одного из потенциальных соперников Усика – британца Энтони Джошуа, которому будет противостоять в ринге мексиканец Энди Руис. На этом бое ожидается и присутсвие Александра Усика.

А пока в сети появилось фото из центрального парка Нью-Йорка, на котором Александр Усик запечатлен с солисткой популярной украинской группы KAZKA Александрой Зарицкой. Совместное селфи у себя в Instagram выложила певица. Реакция ее подписчиков оказалась удивительной. Многие из них не узнали в мужчине, с которым сфотографировалась Зарицкая, Александра Усика. Вот некоторые из комментариев:

  • А кто это?
  • Це хто?
  • Как такие вопросы можно задавать? Это же абсолютный чемпион мира в тяжелом весе!

Как мы писали, у Александра Усика на 25 мая был назначен бой с Карлосом Такамом. Однако из-за травмы украинца поединок пришлось перенести. Впрочем, как заявил промоутер Александра, операция Усику не понадобится. "У него разрыв бицепса, операция не потребуется. Думаю, что он вернется в августе или примерно в это время", – заявил Эдди Хирн. 

Также сообщалось, что немец, отбивший Усику все ниже пояса, одержал грязную победу. И тут же ее потерял. Скандальный Хук уже в первом раунде вырубил своего соперника, но сделал это не по правилам.

Ранее Александр Усик показал, что он ест перед дебютом в супертяжах: 


Александр Усик показал свой обед перед боем с Такамом Видео: Instagram

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Тег бокс, Александр Усик, Александра Зарицкая

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Сегодня|Спорт

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