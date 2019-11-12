"Это мини-монстры!": в США пройдет бой 12-летних девочек в клетке по правилам ММА

Дарина Глессберг и Лола Пападатос проведут бой в США / Фото: Instagram

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В США в рамках турнира по смешанным боевым искусствам (ММА) Conquest of the Cage пройдет неожиданный поединок – драка в клетке двух 12-летних девочек. Бой пройдет в Спокане (штат Вашингтон) 15 ноября в весовой категории до 36 кг. Девочек зовут Дарина Глессберг (США) и Лола Пападатос (Бельгия).

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"Кто-то может возразить против идеи подобного боя. Что ж, это их проблемы. Если бы видели этих двух мини-монстров! Они уже должны драться. Не будьте хейтерами", – написал в Facebook организатор боя Рик Литтл.

Организатор вечера боев также отметил, что родители обеих девочек дали свое согласие на поединок. Одна из девочек тренируется вместе со своей мамой, которая сама является бойцом ММА. Бой между девочками пройдет по любительским правилам штата Вашингтон: бойцам будет запрещено бить локтями и коленями по голове, а также бить закрытыми кулаками по голове лежащего на полу соперника.

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