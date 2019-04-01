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"Это не шутка": на Усика замахнулся самый сильный человек планеты

Сегодня, 14:10

Украинский боксер устроил в Конча-Заспе перестрелку взглядами с Василием Вирастюком. Дальше додумываем сами

Дуэль взглядов Вирастюка и Усика
Дуэль взглядов Вирастюка и Усика. Фото: Instagram
"Это не шутка": на Усика замахнулся самый сильный человек планеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ee/77b/5ca1ee77b8b82.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ee/77b/5ca1ee77b8b82.png Бокс Украинский боксер устроил в Конча-Заспе перестрелку взглядами с Василием Вирастюком. Дальше додумываем сами

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик провел "дуэль взглядов" с самым сильным человеком планеты Василием Вирастюком. Усик и Вирастюк встретились на олимпийской базе в Конча-Заспе, где боксер готовится к своему дебюту в супертяжелом весе.

"1 апреля, и это не шутка. Разбавлю вашу ленту новостей позитивом! Дальше додумайте сами", – подписал фото Вирастюк, замахнувшийся правым кулаком на Усика.

Ранее в сети появилось фото встречи Александра Усика в Конча-Заспе с Владимиром Кличко. Владимир "приложился правым кулаком" к челюсти Александра. Кстати, как видно, Усик тренировался в своей знаменитой капе с надписью, посвященной своему другу Василию Ломаченко: "LomUs #17". 

Напомним, Александру Усику готовят дебют в супертяжелом весе в годовщину скандального боя Мохаммеда Али. "Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Карлосом Такамом, – заявил сопромоутер украинца Эдди Хирн. – Сейчас мы определяем дату поединка. Собирались организовать этот бой 18 мая, но в этот день дерется Деонтей Уайлдер, а мы бы не хотели пересечения этих двух шоу. Возможные варианты - 17 или 25 мая".

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Тег бокс, Александр Усик, Василий Вирастюк

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Сегодня|Спорт

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