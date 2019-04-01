"Это не шутка": на Усика замахнулся самый сильный человек планеты
Украинский боксер устроил в Конча-Заспе перестрелку взглядами с Василием Вирастюком. Дальше додумываем сами
Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик провел "дуэль взглядов" с самым сильным человеком планеты Василием Вирастюком. Усик и Вирастюк встретились на олимпийской базе в Конча-Заспе, где боксер готовится к своему дебюту в супертяжелом весе.
"1 апреля, и это не шутка. Разбавлю вашу ленту новостей позитивом! Дальше додумайте сами", – подписал фото Вирастюк, замахнувшийся правым кулаком на Усика.
Ранее в сети появилось фото встречи Александра Усика в Конча-Заспе с Владимиром Кличко. Владимир "приложился правым кулаком" к челюсти Александра. Кстати, как видно, Усик тренировался в своей знаменитой капе с надписью, посвященной своему другу Василию Ломаченко: "LomUs #17".
Напомним, Александру Усику готовят дебют в супертяжелом весе в годовщину скандального боя Мохаммеда Али. "Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Карлосом Такамом, – заявил сопромоутер украинца Эдди Хирн. – Сейчас мы определяем дату поединка. Собирались организовать этот бой 18 мая, но в этот день дерется Деонтей Уайлдер, а мы бы не хотели пересечения этих двух шоу. Возможные варианты - 17 или 25 мая".
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