Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе
Владимир поразил публику своей формой. Все в один голос говорят: "Он похудел!"
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) на базе в Конча-Заспе провел совместную тренировку с чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком (16-0, 12 КО). Усик выложил фото в своем Instagram и поблагодарил соотечественника. "Спасибо за этот опыт, чемпион", - написал Усик.
На фото Владимир Кличко приложился правым кулаком к челюсти Александра Усика. Кстати, как видно, Усик тренировался в своей знаменитой капе с надписью, посвященной своему другу Василию Ломаченко: "LomUs #17".
При этом Владимир Кличко, которому в понедельник, 25 марта, исполнится 43 года, поразил публику своей физической формой. "Клич похудел!", – комментируют фото Владимира болельщики. И даже шутят: "Усик идет в супертяжи, а Володя, наоборот, опускается в тяжелый вес". "Владимир все еще в хорошей форме! А ты, Саня, продолжай крушить", – поддерживают обоих украинцев их фанаты.
Как сообщалось ранее, по данным источника, Усик договорился о бое с Такамом в супертяжелом весе.
Также сообщалось о беспроигрышной комбинации Кличко: ко дню рождения ему предлагают "подарок" в два миллиарда.
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