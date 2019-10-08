"Это подстава": несостоявшийся соперник Усика отреагировал на скандал с допингом

Голландский боксер попросил вскрыть пробу В, чтобы доказать свою невиновность

Тайрон Спонг / Фото: Instagram

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Голландский боксер Тайрон Спонг провалил допинг-тест накануне боя с украинцем Александром Усиком. Пока промоутеры украинца ищут ему нового соперника на бой 12 октября в Чикаго, голландец заверяет, что его подставили.

"Это подстава. Я категорически отрицаю, что когда-либо принимал вещество, указанное в отчете WADA. Я попросил проверить образец B. Тестирование, проведенное на прошлой неделе по просьбе Комиссии по боксу Иллинойса, показало, что я всегда был чистым бойцом", – сказал Спонг.

По информации источника, в организме бывшего кикбоксера обнаружили запрещенный препарат кломифен. Он используется в качестве препарата от бесплодия у женщин, но также может быть использован для повышения уровня тестостерона у мужчин.

Ранее сообщалось, что 42-летний россиянин Александр Устинов согласился стать соперником Александра Усика, но промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию.

34-летний Спонг сделал себе имя в кикбоксинге и тайском боксе, где становился чемпионом мира и считается одним из лучших спортсменов в истории этих единоборств.

Затем он попробовал себя в смешанных единоборствах, пока в 2014 году не получил перелом ноги, после чего перешел в бокс. На профессиональном ринге голландец успел провести 14 поединков и все выиграть (13 – нокаутом). Правда, каких-то мало-мальски известных соперников в его послужном списке нет. Для примера, еще два года назад оппонентом Спонга выступал боксер с рекордом 0-15.

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