Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

"Это подстава": несостоявшийся соперник Усика отреагировал на скандал с допингом

8 октября, 13:50

Голландский боксер попросил вскрыть пробу В, чтобы доказать свою невиновность

Тайрон Спонг

Тайрон Спонг / Фото: Instagram

Реклама

Голландский боксер Тайрон Спонг провалил допинг-тест накануне боя с украинцем Александром Усиком. Пока промоутеры украинца ищут ему нового соперника на бой 12 октября в Чикаго, голландец заверяет, что его подставили.

"Это подстава. Я категорически отрицаю, что когда-либо принимал вещество, указанное в отчете WADA. Я попросил проверить образец B. Тестирование, проведенное на прошлой неделе по просьбе Комиссии по боксу Иллинойса, показало, что я всегда был чистым бойцом", – сказал Спонг.

По информации источника, в организме бывшего кикбоксера обнаружили запрещенный препарат кломифен. Он используется в качестве препарата от бесплодия у женщин, но также может быть использован для повышения уровня тестостерона у мужчин.

Ранее сообщалось, что 42-летний россиянин Александр Устинов согласился стать соперником Александра Усика, но промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию.

34-летний Спонг сделал себе имя в кикбоксинге и тайском боксе, где становился чемпионом мира и считается одним из лучших спортсменов в истории этих единоборств.

Затем он попробовал себя в смешанных единоборствах, пока в 2014 году не получил перелом ноги, после чего перешел в бокс. На профессиональном ринге голландец успел провести 14 поединков и все выиграть (13 – нокаутом). Правда, каких-то мало-мальски известных соперников в его послужном списке нет. Для примера, еще два года назад оппонентом Спонга выступал боксер с рекордом 0-15.

Усик танцует за рулем машины

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс допинг Александр Усик Тайрон Спонг

Источники: Спорт сегодня , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинец в UFC
Украинец в UFC "задушил" соперника: видео решающего момента битвы Спивак – ТуйвасБокс
Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – Деревянченко
Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – ДеревянченкоБокс
Онлайн Головкин – Деревянченко: украинец проиграл титульный бой
Онлайн Головкин – Деревянченко: украинец проиграл титульный бойБокс
Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видео
Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видеоБокс
Весь гнев Деревянченко в 23 словах: украинец призвал весь мир в свидетели судейского грабежа
Весь гнев Деревянченко в 23 словах: украинец призвал весь мир в свидетели судейского грабежаБокс
Кровавое месиво вместо лица: как выглядел Деревянченко после боя с Головкиным
Кровавое месиво вместо лица: как выглядел Деревянченко после боя с ГоловкинымБокс

Новости партнеров

Loading...