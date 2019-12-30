"Это послание большому мужчине": Фьюри в ярости наобещал кучу унижений и поход в школу

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

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Второй бой между титанами супертяжелого веса Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри пройдет уже 22 февраля в Лас-Вегасе. Напомним, что в предыдущем столкновении между этими ребятами зафиксировали ничью – Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, но не выиграл.

На раскрутку поединка за пояс WBC, который принадлежит Деонтею сталось совсем немного времени, но когда дело касается непобежденного Цыганского короля Фьюри, то можно особо не тратиться на рекламу – он и сам отлично умеет подогревать интерес к своим боям. Так, американский Бомбардировщик не смог прийти на медиа-мероприятия, посвященные их поединку, что привело британца в ярость, которую он не стал скрывать.

"Это Тайсон Фьюри, также известный как Цыганский король, – вещал Фьюри. – Это послание Деонтею Уайлдеру, Бронзовому бомбардировщику, большому мужчине. Он сегодня не посетил ни одно из событий со СМИ, сославшись на грипп, потому что он не хочет быть в одной комнате со мной, ведь я отведу его в школу". Деонтей, какой ты стал маленький. Ты даже не можешь и оказаться лицом к лицу со мной перед камерой, потому что ты будешь унижен и получишь урок".

Ранее мы писали, что назван победитель мега-боя Фьюри – Джошуа, если бы он состоялся прямо сейчас.

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Уайлдер Ортис анонс боя

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