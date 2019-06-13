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"Это уже чуть-чуть по-жлобски": Усик откровенно отреагировал на лишение его чемпионских поясов

13 июня, 16:13

За последнее время у знаменитого украинского бойца отобрали титулы сразу три боксерские организации

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал решения лишить его поясов WBO, WBC и WBA. По словам украинца, его не сильно волнует этот факт, поскольку он собирается дебютировать в супертяжелом дивизионе. Об этом сообщает Youtube-канал USYK17.

"Это нормально, пускай парни боксируют за эти пояса, – заявил Александр Усик. – Я ухожу в супертяжи. Зачем мне их держать? Я же их выиграл. Все. Они уже мои. А сейчас, на данный момент, пускай уже ребята за них боксируют. Это уже, чуть-чуть, мне кажется, по-жлобски переходить в другой вес и держать пояса".

"Пояс IBF тоже, думаю, еще чуть-чуть и либо они заберут, либо мы откажемся от него. Просто я не собираюсь возвращаться (в крузервейт,Ред.). Ну а когда вздумаю вернуться обратно, то придется собрать их еще раз. Возвращение? Да нет, это просто прикол", – подытожил Усик.

Смотрите, что ест Усик перед дебютом в супертяжах

Александр Усик показал свой обед Видео: Instagram

Как сообщалось ранее, Александр Усик отказался от боя с Поветкиным из-за политической грязи. "Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", – признался Усик.

Также мы писали, что Александр Усик озвучил свою сокровенную мечту. Знаменитый боксер хотел бы стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе по той же схеме, что принесла ему славу в крузервейте.

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Тег бокс, Александр Усик

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Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

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