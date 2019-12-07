"Тайсон Фьюри – очень крутой чувак": Усик рассказал о "Цыганском короле"

Украинский боксер отметил, что с британцем никогда не заскучаешь

Александр Усик настраивается на Джошуа / Фото: Reuters

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Украинский тяжеловес Александр Усик поделился мнением относительно бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

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"Фьюри – красавчик. То, что он говорит – пускай говорит. Он говорит, чтобы потом другие говорили. Мне кажется, что Тайсон – очень крутой чувак. С ним если покуражить, то живот рванет 100%", – сказал Усик.

Тайсон Фьюри умеет создавать шоу/ Фото WWE

Ранее сообщалось, что Усик проведет бой с Чисорой в феврале. Причем букмекеры даже начали прием ставок на поединок Усик – Чисора, оценив вероятность победы украинского супертяжа над скандальным британцем в 81 процент.

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Напомним, именно Паркер, а не Чисора, может стать следующим соперником Усика в супертяжах. На кону в этом поединке обещают титул чемпиона мира по версии WBO.

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