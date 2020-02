"Этот новый Фьюри нокаутировал бы даже Кличко": Хэй оценил бой Фьюри – Уайлдер

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером. Хэй выразил уверенность в том, что такой Фьюри мог бы нокаутировать даже Владимира Кличко в знаковом для Тайсона поединке 2015 года, когда британец победил украинского чемпиона единогласным решением судей.

"Возможно, дополнительный вес, новый тренерский штаб и новый настрой – это именно то, что требовалось Фьюри. Похоже, что Тайсону нужно продолжать то, что он делал перед реваншем с Уайлдером. Разница между этим боем и предыдущими 4-5 поединками Фьюри была огромной. Такой Тайсон нокаутировал бы даже Кличко в их бою. Это новый Тайсон Фьюри, которого мы не видели раньше", – сказал Дэвид Хэй.

Как мы писали ранее, Фьюри закатил "дикую" вечеринку после победы над Уайлдером. Завернувшись в британский флаг, Тайсон перед толпой фанатов исполнил песню There Were Three Bronze Bombers In The Air.

