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Реваншу быть! Уайлдер согласился в третий раз выйти на ринг против Фьюри

25 февраля, 10:35

Американский боксер использовал право на реванш со своим обидчиком

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер воспользовался правом на матч-реванш с британцем Тайсоном Фьюри, которое было прописано в контракте на их второй бой. Напомним, Уайлдер проиграл Фьюри нокаутом на прошлых выходных и потерял титул чемпиона мира.

"Мы используем опцию на реванш. Мы в ожидании. Я воин, настоящий чемпион и всегда так сражаюсь. Бой пройдет летом, это точно", – приводит ESPN слова Уайлдера.

Это будет уже третий бой Уайлдера и Фьюри. Первый поединок состоялся в декабре 2018 года. Тогда судьи зафиксировали ничью, несмотря на то, что Фьюри дважды побывал в нокдауне. Кстати, накануне Фьюри дал добро на третий бой с Уайлдером и даже рассказал, чем он закончится.

Ранее Уайлдер также сообщил, что остался недоволен решением тренера Марка Бреланда остановить бой и не уверен, что оставит его в своей команде в будущем.

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Как мы писали ранее, Фьюри закатил "дикую" вечеринку после победы над Уайлдером. Завернувшись в британский флаг, Тайсон перед толпой фанатов исполнил песню There Were Three Bronze Bombers In The Air.

Промоутер Александра Усика Александра Красюк – о Тайсоне Фьюри

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