Тайсон Фьюри закатил "дикую" вечеринку после победы над Деонтеем Уайлдером

Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтей Уайлдера и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. После этого боксер закатил шумную вечеринку, на которую пригласил своих фанатов. На видео Фьюри, завернутый в британский флаг, перед толпой фанатов исполняет песню There Were Three Bronze Bombers In The Air. В следующей сцене британец, одетый в белый пиджак и зеленый галстук на голое тело, фотографируется с болельщиками. Также на вечеринке присутствовал участник музыкальной группы One Direction Лиам Пейн.

Читайте также: Тайсон Фьюри облизал Уайлдера, дважды отправил в нокдаун и спел песню: как прошел мегафайт в Лас-Вегасе

В поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе, который прошел 23 февраля, Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде.

Ранее мы рассказывали, что в бою Фьюри против Джошуа – букмекеры определили, кто выиграет бой за титул абсолютного чемпиона мира. По прогнозам аналитиков, в поединке против "Цыганского короля" Джошуа ждет то же, что и Уайлдера. А именно фиаско.

