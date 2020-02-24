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Тайсон Фьюри закатил "дикую" вечеринку после победы над Деонтеем Уайлдером

24 февраля, 11:45

Боксер пригласил на шумное празднование своих фанатов

Британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтей Уайлдера и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. После этого боксер закатил шумную вечеринку, на которую пригласил своих фанатов. На видео Фьюри, завернутый в британский флаг, перед толпой фанатов исполняет песню There Were Three Bronze Bombers In The Air. В следующей сцене британец, одетый в белый пиджак и зеленый галстук на голое тело, фотографируется с болельщиками. Также на вечеринке присутствовал участник музыкальной группы One Direction Лиам Пейн.

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В поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе, который прошел 23 февраля, Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде.

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Ранее мы рассказывали, что в бою Фьюри против Джошуа – букмекеры определили, кто выиграет бой за титул абсолютного чемпиона мира. По прогнозам аналитиков, в поединке против "Цыганского короля" Джошуа ждет то же, что и Уайлдера. А именно фиаско.

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Источник: Сегодня|Спорт

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