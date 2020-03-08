Финский гигант Хелениус сенсационно нокаутировал не знавшего поражений Адама Ковнацки

Поляк с "детским лицом" нанес в два раза больше точных ударов, но проиграл в четвертом раунде техническим нокаутом

В ночь на 8 марта в США прошел бой не знавшего поражение поляка Адама Ковнацки и финского боксера Роберта Хелениуса. Этот поединок за титул претендента на пояс WBA стал главным событием вечера бокса на арене Barclays Center в Нью-Йорке и не разочаровал зрителей.

Роберт Хелениус, несмотря на статус явного аутсайдера, победил техническим нокаутом в четвертом раунде. Со второго раунда Ковнацки, пошел в атаку на соперника, но Хелениус достаточно успешно отвечал собственными ударами, и в четвертом раунде он сумел потрясти соперника, отправил поляка его в нокдаун, а затем принялся добивать, после чего рефери остановил бой. Это поражение стало первым в профессиональной карьере Ковнацки, а Хелениус благодаря неожиданной победе стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Интересно, что на момент остановки боя Ковнацки нанес почти в два раза больше ударов, чем Хелениус.

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30-летний Адам Ковнацки провел на профи-ринге 21 бой: 20 побед и 1 поражения. В рейтинге боксеров супертяжелой весовой категории Ковнацки по прозвищу "Детское лицо" расположился сразу за пределами ТОП-10. 36-летний Роберт Хелениус провел 33 боя: 30 побед (18 досрочных) и 3 поражения (2 досрочных). В рейтинге он занимает не слишком высокое 33-е место. Ранее он побеждал таких боксеров, как Ламон Брюстер, Сэм Питер, Дерек Чисора, Майкл Спротт… В период между 2013 и 2015 годами "Нордический кошмар" брал паузу в выступлениях.

Роберт Хелениус нокаутировал Адама Ковнацки / Фото: Getty Images

Смотрите видео боя, в котором Хелениус проиграл Вашингтону сочным нокаутом.

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