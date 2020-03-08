Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Финский гигант Хелениус сенсационно нокаутировал не знавшего поражений Адама Ковнацки

8 марта, 09:03

Алексей Трофименко

Поляк с "детским лицом" нанес в два раза больше точных ударов, но проиграл в четвертом раунде техническим нокаутом

В ночь на 8 марта в США прошел бой не знавшего поражение поляка Адама Ковнацки и финского боксера Роберта Хелениуса. Этот поединок за титул претендента на пояс WBA стал главным событием вечера бокса на арене Barclays Center в Нью-Йорке и не разочаровал зрителей.

Роберт Хелениус, несмотря на статус явного аутсайдера, победил техническим нокаутом в четвертом раунде. Со второго раунда Ковнацки, пошел в атаку на соперника, но Хелениус достаточно успешно отвечал собственными ударами, и в четвертом раунде он сумел потрясти соперника, отправил поляка его в нокдаун, а затем принялся добивать, после чего рефери остановил бой. Это поражение стало первым в профессиональной карьере Ковнацки, а Хелениус благодаря неожиданной победе стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Интересно, что на момент остановки боя Ковнацки нанес почти в два раза больше ударов, чем Хелениус.

Реклама

Читайте также: Российский боец получил двойной перелом челюсти в бою MMA

В тренде
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мира

30-летний Адам Ковнацки провел на профи-ринге 21 бой: 20 побед и 1 поражения. В рейтинге боксеров супертяжелой весовой категории Ковнацки по прозвищу "Детское лицо" расположился сразу за пределами ТОП-10. 36-летний Роберт Хелениус провел 33 боя: 30 побед (18 досрочных) и 3 поражения (2 досрочных). В рейтинге он занимает не слишком высокое 33-е место. Ранее он побеждал таких боксеров, как Ламон Брюстер, Сэм Питер, Дерек Чисора, Майкл Спротт… В период между 2013 и 2015 годами "Нордический кошмар" брал паузу в выступлениях.

Роберт Хелениус нокаутировал Адама Ковнацки

Роберт Хелениус нокаутировал Адама Ковнацки / Фото: Getty Images

Смотрите видео боя, в котором Хелениус проиграл Вашингтону сочным нокаутом.

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксеры видео боя Роберт Хелениус видео нокаута Адам Ковнацки

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером:
Названа дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером: "Никакого футбола. Идеальное время"Бокс
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
"Бил жестко с обеих рук: скандальный Емельяненко встретился на ринге с КадыровымMMA
Есть боец покруче: Ломаченко и Усик узнали свои места в главном рейтинге мирового бокса
Есть боец покруче: Ломаченко и Усик узнали свои места в главном рейтинге мирового боксаБокс
"Ожидаете услышать, что костюм 20 кг весил или боксерки натирали?": Гвоздик – о проигрыше россиянинуБокс
"Достал палку и разогнал хулиганов": как вооруженный битой Усик наводит порядок на улицах городаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...