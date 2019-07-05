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Флойд Мейвезер выложил на стол полтора миллиона долларов наличными

5 июля, 14:35

Непобежденный американский боксер похвастался пачками денег и рассказал, что ему плевать на мнение окружающих

Флойд Мейвезер и его пачки с деньгами
Флойд Мейвезер и его пачки с деньгами. Фото: Instagram

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер опубликовал видео, на котором хвастается своими пачками долларов. "Однажды мне сказали: "Самый громкий человек в комнате – это самый слабый человек в комнате". Это работает с теми, кто делает что-то незаконное. Но в моем случае я с удовольствием выставляю напоказ свое законное богатство и хвастаюсь тем, что являюсь чернокожим человеком, который вышел из бедности, преодолел препятствия и плевал на то, что думают другие", – написал Мейвезер в Instagram.

В одной пачке, предположительно, 10 тысяч долларов (100 купюр по 100 долларов). В одном ряду на столе 13 таких пачек – т.е. 130 тысяч долларов. Всего на столе 11 таких рядов, значит, боксер выложил на стол почти 1,5 миллиона долларов. Недалеко от стола видны и другие пачки денег.

INSTAGRAM (@floydmayweather)

Ранее Флойд Мейвезер пришел на матч НБА в золотых украшениях весом 11 кг. Тогда знаменитый боксер посетил поединок "Клипперс" – "Голден Стэйт".

Кстати, как-то Мейвезер очень лестно отозвался об украинском чемпионе мира в легком весе: "Ломаченко адский боец и мне он очень нравится".

Смотрите видео необычной тренировки Василия Ломаченко в Таиланде:


Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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Тег деньги, боксер, Флойд Мейвезер

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Сегодня|Спорт

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