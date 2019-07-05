Флойд Мейвезер выложил на стол полтора миллиона долларов наличными

Непобежденный американский боксер похвастался пачками денег и рассказал, что ему плевать на мнение окружающих

Флойд Мейвезер и его пачки с деньгами. Фото: Instagram

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер опубликовал видео, на котором хвастается своими пачками долларов. "Однажды мне сказали: "Самый громкий человек в комнате – это самый слабый человек в комнате". Это работает с теми, кто делает что-то незаконное. Но в моем случае я с удовольствием выставляю напоказ свое законное богатство и хвастаюсь тем, что являюсь чернокожим человеком, который вышел из бедности, преодолел препятствия и плевал на то, что думают другие", – написал Мейвезер в Instagram.

В одной пачке, предположительно, 10 тысяч долларов (100 купюр по 100 долларов). В одном ряду на столе 13 таких пачек – т.е. 130 тысяч долларов. Всего на столе 11 таких рядов, значит, боксер выложил на стол почти 1,5 миллиона долларов. Недалеко от стола видны и другие пачки денег.

4 Июл 2019 в 1:02 PDT INSTAGRAM (@floydmayweather)

Ранее Флойд Мейвезер пришел на матч НБА в золотых украшениях весом 11 кг. Тогда знаменитый боксер посетил поединок "Клипперс" – "Голден Стэйт".

Кстати, как-то Мейвезер очень лестно отозвался об украинском чемпионе мира в легком весе: "Ломаченко адский боец и мне он очень нравится".

Смотрите видео необычной тренировки Василия Ломаченко в Таиланде:

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Флойд Мейвезер выложил на стол полтора миллиона долларов наличными". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"