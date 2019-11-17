Фотофакт: Усик стал полноценным тяжеловесом, набрав почти 104 кг

Александр Усик / Фото: Facebook

Украинский боксер-профессионал Александр Усик продолжает осваиваться в супертяжелом дивизионе. В элите крымчанин пока провел всего лишь один бой, в которой победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в восьмом раунде. Однако его уже сделали официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, да и на встречу с ним уже едва ли не выстраивается очередь.

Ранее, напомним, Усик выступал в "крузервейте" (до 91 кг), в котором стал чемпионом мира-2011, олимпийским чемпионом-2012, а затем достиг чемпионства и среди профессионалов. Теперь такие же цели команда Усика ставит и в супертяжах. Для этого, как считали многие, Александру не хватало массы. Но сам он так не считал, и вот похвастался в соцсетях домашним взвешиванием. Весы под Усиком показали 103,7 кг, позволив ему задать вопрос: "И кто тут легкий?"

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Вспомним, что Владимир Кличко в своей боевой форме весил около 110 кг. При этом рост Александра "всего" 1 м 90 см, тогда как у более именитого соотечественника – 2 метра.

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