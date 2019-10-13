Фантастический дебют: Усик одержал первую победу в супертяжелом весе

Поединок против американца стад для украинца дебютным в супертяжелом весе

Александр Усик / Фото: Getty Images

В ночь с субботы на воскресенье в Чикаго на Wintrust Arena состоялся дебют украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе. Наш боксер провел поединок против американца Чазза Уизерспуна по прозвищу Джентльмен. Мы проводили текстовую трансляцию боя Усик – Уизерспун с подробным описанием всех раундов.

Украинец доминировал на ринге все семь раундов, после чего команда Уизерспуна отказалась продолжать поединок. Украинец успешно дебютировал в хэвивейте и стал обязательным претендентом на три чемпионских пояса, которым и сейчас владеет Энди Руис.

Напомним, ранее Александр Усик отреагировал на слова Тайсона Фьюри, дескать, британец готов боксировать с ним одной рукой. "Фьюри сказал, что побьет меня с одной рукой, привязанной за спиной? Знаете, сколько таких было? Пускай не смешит меня", – заявил Александр.

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Также мы опубликовали астропрогноз на карьеру украинца в хэвивейте: "Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей". Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды сулят украинскому боксеру-Козерогу.

Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Смотрите, как Усик готовился к дебюту в хэвивейте:

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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