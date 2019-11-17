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Самый перспективный британский супертяжеловес хочет драться с Усиком

17 ноября, 17:35

Молодой Даниэль Дюбуа выиграл все свои 13 боев в профессионалах

Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа

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В то время как звездный украинский боксер Александр Усик мечтает о скором чемпионском бое в супертяжелом дивизионе, растет и череда желающих сразиться с ним. Недавно мы писали, как Усик вернулся к тренировкам и поиздевался над боксерской грушей.

Теперь о желании встретиться с крымчанином заявил молодой темнокожий британец Даниэль Дюбуа. 22-летний боксер по прозвищу Динамит отвечал на вопрос, кого бы он выбрал себе в ближайшие соперники из россыпи "больших имен" супертяжелого дивизиона – Фьюри, Усика, Уайлдера, Джошуа? Выигравший все 13 поединков в профессионалах Дюбуа сказал:

"Если честно, мне нравится Усик. Думаю, против него получился бы хороший бой. Если удастся побить его, то это будет громкое заявление. Но то, что сейчас в супертяжелом весе есть много громких имен, – это однозначно".

Все свои бои в профи Даниэль проводил в Великобритании. Лишь в одном из 13 его соперник устоял на ногах, остальные 12 закончили нокаутом.

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Дюбуа многими считается самым перспективным британским тяжеловесом. В частности лестные слова он заслужил от Тайсона Фьюри.

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