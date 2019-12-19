"Фьюри и Уайлдер проведут третий бой. Уже все решено" – промоутер британского боксера

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото: AFP

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Британец Тайсон Фьюри и американский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер уже запланировали третий бой. Об этом заявил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен в интервью радиостанции talkSPORT. По его словам, очередная битва Фьюри – Уайлдер должна пройти летом 2020 года.

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"Тайсон вернется на ринг 22 февраля в бою с Уайлдером. И они сразятся еще раз следующим летом вне зависимости от того, кто победит. Уже все решено", – заявил Уоррен.

Бой Фьюри – Уайлдер за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. В первом бою, который состоялся в Лос-Анджелесе 1 декабря 2018 года, по ходу поединка доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял британца в нокдаун. Бой продлился 12 раундов и завершился ничьей раздельным судейским решением.

Ранее стало известно, зачем Фьюри сделал своим тренером племянника "крестного отца" Кличко. С помощью Шугара Хилла "Цыганский король" рассчитывает подтянуть "технику" перед боем с Деонтеем Уайлдером.

Алина Шатерникова – о Тайсоне Фьюри

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