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Стало известно, зачем Фьюри сделал своим тренером племянника "крестного отца" Кличко

17 декабря, 14:16

С помощью Шугара Хилла "Цыганский король" рассчитывает подтянуть "технику" перед боем с Деонтеем Уайлдером

Тайсон Фьюри и Шугар Хилл

Тайсон Фьюри и Шугар Хилл / Фото: The Guardian

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Новоиспеченный тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Шугар Хилл рассказал, почему "Цыганский король" взял его новым коучем на замену Бену Дэвисону.

"Фьюри хотел технически подкованного тренера, – заявил Шугар Хилл в комментарии Sky Sports. – Он желает быть очень техничным. Мы будем работать над его техникой. Эти характеристики Фьюри искал, когда позвонил мне. Я подходил под его описание. Все произошло очень быстро. Мы только недавно говорили о том, что я приеду в его лагерь. Затем я услышал, что Фьюри расстался с Беном Дэвисоном. После этого я стал его главным тренером. Мы не будем начинать с чистого листа. Фьюри хорошо знаком со мной"

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Отметим, что старый-новый тренер Тайсона Фьюри Шугар Хилл является племянником легендарного Эмануэля Стюарда, который тренировал Владимира Кличко и других великих чемпионов и был для них таким себе "крестным отцом".

"Я никогда не забуду нашу первую встречу с Фьюри, – продолжает Шугар Хилл. – Такие люди не забываются. Тайсон был крупным, шумным и веселым парнем, который мог дать жару в ринге. Он отличался сумасшедшим атлетизмом. Его настрой был великолепным. Фьюри не казался упрямым, он был признательным. Я, Тайсон и Эмануэль Стюард жили вместе на протяжении месяца. Это были хорошие и памятные времена. Теперь мы возвращаемся. Эмануэль бы гордился. Возможно, он это предсказывал"

Свой первый бой с новым тренером Фьюри должен провести 22 февраля в Лас-Вегасе против Уайлдера, раскритиковавшего Джошуа за победу над Руисом в стиле Кличко.

Алина Шатерникова – о Тайсоне Фьюри

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бокс Владимир Кличко Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: XSport

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