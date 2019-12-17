Кличко против Мейвезера: украинец оказался в "рубке" за мега-почетный титул

Легендарный украинец Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Напомним, накануне 43-летний экс-король супертяжелого веса подбросил дров в костер слухов о возможном возвращении в ринг – Кличко попросил фанатов выбрать его будущего соперника.
Претенденты на звание "Боксер десятилетия" по версии BWAA
- Владимир Кличко
- Флойд Мейвезер
- Андре Уорд
- Мэнни Пакьяо
- Сауль Альварес
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Обладатель звания лучшего боксера десятилетия будет назван 17 января. Что интересно, Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили карьеры, однако время от времени появляются слухи о возвращении в ринг не только Владимира, но и двух других номинантов-"пенсионеров".
Добавим, что ранее Джошуа благодаря Кличко победил Руиса и получил на 78 млн евро. "Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него", – отметил британец Джошуа после успешного реванша с толстяком Руисом.
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