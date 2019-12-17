Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,49
26,18

Кличко против Мейвезера: украинец оказался в "рубке" за мега-почетный титул

17 декабря, 09:13

17 января Владимир может стать лучшим боксером десятилетия на планете Земля

Владимир Кличко

Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Легендарный украинец Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Напомним, накануне 43-летний экс-король супертяжелого веса подбросил дров в костер слухов о возможном возвращении в ринг – Кличко попросил фанатов выбрать его будущего соперника.

Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира

Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира / Фото: Getty Images

Реклама

Претенденты на звание "Боксер десятилетия" по версии BWAA

В тренде
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"
  • Владимир Кличко
  • Флойд Мейвезер
  • Андре Уорд
  • Мэнни Пакьяо
  • Сауль Альварес

Читайте также: Побили рекорд Кличко: реванш Джошуа с Руисом стал самым кассовым в Великобритании

Обладатель звания лучшего боксера десятилетия будет назван 17 января. Что интересно, Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили карьеры, однако время от времени появляются слухи о возвращении в ринг не только Владимира, но и двух других номинантов-"пенсионеров".

Владимир Кличко катался на серфинге по Днепру Видео: Instagram

Добавим, что ранее Джошуа благодаря Кличко победил Руиса и получил на 78 млн евро. "Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него", – отметил британец Джошуа после успешного реванша с толстяком Руисом.

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Владимир Кличко Флойд Мейвезер Сауль Альварес Андре Уорд

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Джошуа весь бой убегал от
Джошуа весь бой убегал от "толстяка" Руиса и победил по очкамБокс
Где и когда смотреть
Где и когда смотреть "Столкновение в дюнах": расписание трансляций реванша Джошуа – РуисБокс
Спасло белое полотенце: сын Кости Цзю забил очередного соперника
Спасло белое полотенце: сын Кости Цзю забил очередного соперникаБокс
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция "Столкновения в дюнах"Бокс
Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британца
Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британцаБокс
Неуверенный реванш: Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские пояса
Неуверенный реванш: Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские поясаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...