Фьюри: "Любой супертяж размажет Усика по рингу"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своим мнением относительно смены весовой категории Александром Усиком. Украинский боксер в ноябре защитил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, победив нокаутом Тони Беллью. И теперь Александр серьезно намерен попробовать свои силы с более крупными боксерами.

"Усик хорош для тяжей, но он слишком мелкий для мощных ребят из супертяжелого веса. Я, Уайлдер или Джошуа без труда его нокаутируем. Да что мы, любой боксер из нашей категории с хорошими атлетическими данными и высоким ростом, размажет Усика по рингу", – заявил Фьюри.

Напомним, что 1 декабря Тайсон Фьюри проведет бой с Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC.

В ноябре 2015 года Фьюри по очкам победил Владимира Кличко и завоевал пояса по версиям IBF, IBO, WBA, WBO. Однако защитить титул не сумел. Попался на употреблении кокаина и был дисквалифицирован. Вернулся в июне этого года, с того времени победив Сефери и Пьянету.

Накануне Фьюри заявил, что отдаст бездомным гонорар за бой с Уайлдером.