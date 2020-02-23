Фьюри после победы над Уайлдером спел песню "Американский пирог"

Британский боксер устроил шоу после своей сенсационной победы в США

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри сенсационно победил американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBC. Поединок состоялся сегодня ночью в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой Фьюри в седьмом раунде. Мы проводили онлайн боя Уайлдер – Фьюри.

После боя Фьюри не упустил шанс устроить очередное шоу. Прямо на ринге британец взял микрофон у ведущего и исполнил знаменитый хит американского исполнителя Дона Маклина "American Pie". Песню подхватили все присутствующие в ринге, а затем подпевали даже зрители на трибунах. Не остался в стороне и 88-летний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

После сегодняшнего боя в активе 31-летнего Тайсона Фьюри стало 30 побед при одной ничьей – британец сохранил статус непобежденного боксера. В свою очередь, 34-летний Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение при 42 победах и 1 ничьей.

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В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Напомним, что сегодняшний поединок являлся реваншем. В первом бою в декабре 2018 года была зафиксирована ничья. И тогда дважды в нокдауне побывал Тайсон Фьюри.

Напомним, что вчера Денис Беринчик в образе "Халка" победил аргентинского "человека, который смеется" в Броварах и сохранил титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Украинский боксер одержал 13-ю победу на профессиональном ринге.

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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