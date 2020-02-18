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"Фьюри повернулся спиной к своей Родине", – промоутер Энтони Джошуа о возможном бое с Тайсоном

18 февраля, 22:39

"Цыганский король" хочет драться там, где можно больше заработать

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Известный британский промоутер бокса Эдди Хирн выступил с критикой в адрес Тайсона Фьюри за его нежелание биться на Родине. Хотя недавно Хирн говорил о возможном бое Фьюри и Джошуа в Саудовской Аравии за 150 миллионов.

Сам Хирн опекает чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по трем версиям Энтони Джошуа. О вероятности встречи с Фьюри он так рассуждает:

"Нужно быть реалистами. Джошуа – мой клиент, и я знаю, что он хочет боксировать с Фьюри в Британии. Он сам говорил мне об этом. Но Фьюри повернулся спиной к своей родной стране. Три последних боя он провел в США. И я не думаю, что Тайсон собирается возвращаться. Его не интересуют выступления здесь... Я получил в своей адрес много критики из-за того, что провел бой Джошуа и Энди Руиса в Саудовской Аравии. Я не буду говорить командам Энтони и Тайсона: "Вот деньги от Саудовской Аравии, но все очень хотят, чтобы этот бой состоялся в Англии. Подобные решения принимают обе стороны".

Сейчас Фьюри ждет субботнего боя с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, а Джошуа готовится ко встрече с болгарином Кубратом Пулевым.

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Смотрите, что Александр Красюк, промоутер Александра Усика, говорил о Тайсоне Фьюри

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бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Красюк Эдди Хирн

Источник: isport.ua

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