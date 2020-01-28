"Вы хотите заработать 150 миллионов в Саудовской Аравии?" – промоутер о бое Джошуа и Фьюри

Джошуа vs Фьюри / Фото: YouTube

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Всемирно известный промоутер Эдди Хирн рассказал о возможной организации еще одного большого боя в Саудовской Аравии. Напомним, британец выступил одним из инициаторов проведения в этой азиатской стране чемпионского поединка супертяжей Энди Руиса и его подопечного Энтони Джошуа. 7 декабря, Джошуа победил Руиса по очкам, хотя и получил порцию критики за "трусливую" тактику.

Тогда Саудовская Аравия перебила финансово все предложения других арен о проведении реванша британца и американца. И это королевство не собирается останавливаться на достигнутом. Уже говорят, что там очень хотят принять у себя "мегафайт" Джошуа и Тайсона Фьюри. Правда, "Цыганский король" готовится к бою с чемпионом по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, назначенному на 22 февраля в Лас-Вегасе. В случае его победы объединительного поединка, похоже, не избежать. Впрочем, и Джошуа ждет пока встречи с претендентом от IBF болгарином Кубратом Пулевым. Читайте, как Джошуа и Пулеву дали еще две недели на переговоры.

А вот затем, в случае побед, Фьюри и Джошуа должны сойтись на ринге. И Хирн не сомневается, что Саудовская Аравия легко может сделать финансовое предложение, от которого никто не откажется:

"По мне, так бой Фьюри и Джошуа должен состояться в Великобритании. Или вы думаете, что я пойду к Энтони и Тайсону и предоставлю им выбор: заработать по 150 миллионов фунтов в Саудовской Аравии или по 40 в Британии? Это так не работает. Если бы была разница в предложении в 10 миллионов, то это еще не так критично. А вот если суммы предложений отличаются вдвое, то это не может быть проигнорировано. Принц Халид очень любит бокс, вот почему я поддерживаю с ним отношения. Мы провели первый успешный вечер бокса [с Джошуа и Руисом], так что выглядит реальным провести еще три или четыре в 2020 году".

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