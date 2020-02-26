Фьюри заплатит Уайлдеру, чтобы перенести реванш, но больше всех пострадает Усик

Фьюри намерен сначала бой против Энтони Джоуша, а затем вернуться к Уайлдеру

Появились подробности реванша между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Напомним, Фьюри победил Уайлдера и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Как сообщалось ранее, Уайлдер решил воспользоваться пунктом в контракте и активировать незамедлительный реванш.

Тем не менее, команда Фьюри намерена откупиться от Уалйдера, чтобы перенести реванш на более поздний срок, а в следующем бою встретиться с чемпионом WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

"Пункт о реванше с Уайлдером должен быть соблюден, если мы не договоримся. Мы готовы заплатить ему, чтобы отложить реванш. Это его выбор. Хотим устроить бой с Джошуа до конца года. Этим мы гарантируем, что Энтони не проиграет кому-то другому", – заявил менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Как мы писали ранее, от этого боя больше всего пострадает украинец Александр Усик. Экс-доминатор крузервейта является обязательным претендентом на титул WBO, но уже уступил право боя Кубрату Пулеву – претендентом по линии IBF.

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Однако теперь бой Усик – Джошуа в 2020-м оказался под очень большим вопросом. По сути, украинец отошел для Энтони на третий план.

Впрочем, такое развитие событий Хирн уже предусмотрел ранее: "Единственный вариант, при котором Джошуа не выйдет драться против Усика, – если нам удастся договориться о бое с победителем реванша Уайлдер – Фьюри. Хотя на кону этой схватки и не будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO, без сомнений, захотят защитить Усика".

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