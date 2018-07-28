Где смотреть бой за два титула в супертяжелом весе Паркер – Уайт
Бывшие соперники Энтони Джошуа сойдутся на ринге в Лондоне
В субботу, 28 июля, в Лондоне на "О2 Арене" состоится бой за титулы "серебряного" чемпиона по версии WBC и интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе. За трофеи поспорят новозеландец Джозеф Паркер и британец Диллиан Уайт. Поединок начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.
Накануне боя Паркер и Уайт прошли традиционную процедуру взвешивания. Британец оказался тяжелее новозеландца почти на восемь килограмм.
Паркер провел 25 поединков на профессиональном ринге и только в одном из них потерпел поражение – в предыдущем бою Паркер по очкам уступил Энтони Джошуа. 18 своих побед новозеландец одержал досрочно.
Диллиан Уайт имеет на одну победу в профи меньше. 17 раз он отправлял соперников в нокаут и однажды сам проиграл досрочно. Было это в поединке против все того же Джошуа в 2012 году.
Букмекеры считают Паркера фаворитом боя: коэффициенты на победу боксера из новой Зеландии – 1.75, на ничью – 23.00, на победу Уайта – 2.10.
Вероятнее всего, Паркер одержит досрочную победу (2.60), на втором месте победа Уайта по очкам (3.00). Затем идет виктория британца досрочно (4.33) и новозеландца по очкам (5.00).
В андеркарте этого боя состоится поединок за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе, за который поспорят британец Дерек Чисора (28-8, 20 КО) и француз Карлос Такам (35-4-1, 27 КО).
Смотреть бой Паркер – Уайт:
- Diema Sport 2 HD
- Kwesé Sports 1 HD
- Polsat Sport / HD
- RMC Sport 1 HD (France)
- S Sport / HD (turkey)
- Sky Sports Box Office / HD
- Sport 1 (czech/svk) / HD
- Sport 2 (hungary)
- Sport 3 Israel / HD
- DAZN europe [$] (geo/R)
Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.
Вы сейчас просматриваете новость "Где смотреть бой за два титула в супертяжелом весе Паркер – Уайт". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"