Где смотреть бой за два титула в супертяжелом весе Паркер – Уайт

В субботу, 28 июля, в Лондоне на "О2 Арене" состоится бой за титулы "серебряного" чемпиона по версии WBC и интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе. За трофеи поспорят новозеландец Джозеф Паркер и британец Диллиан Уайт. Поединок начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

Накануне боя Паркер и Уайт прошли традиционную процедуру взвешивания. Британец оказался тяжелее новозеландца почти на восемь килограмм.

Паркер провел 25 поединков на профессиональном ринге и только в одном из них потерпел поражение – в предыдущем бою Паркер по очкам уступил Энтони Джошуа. 18 своих побед новозеландец одержал досрочно.

Диллиан Уайт имеет на одну победу в профи меньше. 17 раз он отправлял соперников в нокаут и однажды сам проиграл досрочно. Было это в поединке против все того же Джошуа в 2012 году.

Букмекеры считают Паркера фаворитом боя: коэффициенты на победу боксера из новой Зеландии – 1.75, на ничью – 23.00, на победу Уайта – 2.10.

Вероятнее всего, Паркер одержит досрочную победу (2.60), на втором месте победа Уайта по очкам (3.00). Затем идет виктория британца досрочно (4.33) и новозеландца по очкам (5.00).

В андеркарте этого боя состоится поединок за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе, за который поспорят британец Дерек Чисора (28-8, 20 КО) и француз Карлос Такам (35-4-1, 27 КО).

Смотреть бой Паркер – Уайт:

Diema Sport 2 HD

Kwesé Sports 1 HD

Polsat Sport / HD

RMC Sport 1 HD (France)

S Sport / HD (turkey)

Sky Sports Box Office / HD

Sport 1 (czech/svk) / HD

Sport 2 (hungary)

Sport 3 Israel / HD

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Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.