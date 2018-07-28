Где смотреть бой за два титула в супертяжелом весе Паркер – Уайт

Сегодня, 16:27

Бывшие соперники Энтони Джошуа сойдутся на ринге в Лондоне

Джозеф Паркер сразится с Диллианом Уайтом
Джозеф Паркер сразится с Диллианом Уайтом

В субботу, 28 июля, в Лондоне на "О2 Арене" состоится бой за титулы "серебряного" чемпиона по версии WBC и интернационального чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе. За трофеи поспорят новозеландец Джозеф Паркер и британец Диллиан Уайт. Поединок начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

Накануне боя Паркер и Уайт прошли традиционную процедуру взвешивания. Британец оказался тяжелее новозеландца почти на восемь килограмм.

Паркер провел 25 поединков на профессиональном ринге и только в одном из них потерпел поражение – в предыдущем бою Паркер по очкам уступил Энтони Джошуа. 18 своих побед новозеландец одержал досрочно.

Диллиан Уайт имеет на одну победу в профи меньше. 17 раз он отправлял соперников в нокаут и однажды сам проиграл досрочно. Было это в поединке против все того же Джошуа в 2012 году.

Букмекеры считают Паркера фаворитом боя: коэффициенты на победу боксера из новой Зеландии – 1.75, на ничью – 23.00, на победу Уайта – 2.10.

Вероятнее всего, Паркер одержит досрочную победу (2.60), на втором месте победа Уайта по очкам (3.00). Затем идет виктория британца досрочно (4.33) и новозеландца по очкам (5.00).

В андеркарте этого боя состоится поединок за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе, за который поспорят британец Дерек Чисора (28-8, 20 КО) и француз Карлос Такам (35-4-1, 27 КО).

Смотреть бой Паркер – Уайт:

  • Diema Sport 2 HD           
  • Kwesé Sports 1 HD         
  • Polsat Sport / HD            
  • RMC Sport 1 HD (France)            
  • S Sport / HD (turkey)    
  • Sky Sports Box Office / HD          
  • Sport 1 (czech/svk) / HD              
  • Sport 2 (hungary)           
  • Sport 3 Israel / HD          
  • DAZN europe [$] (geo/R)

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.
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Сегодня|Спорт

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