Где заработать больше: за проведение боя Ломаченко – Лопес арена-легенда борется с богатым новичком

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото: Boxing Scene

Реклама

Глава Top Renk, промоутер Боб Арум хотел бы провести долгожданный бой чемпионов легкого веса украинца Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Ранее мы сообщали, что Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой арене.

"Борьба с Ломаченко и Лопесом завершена, – заявил Арум, чья компания продвигает обоих боксеров. – Оба парня согласились на поединок. Теперь вопрос в том, где мы это сделаем и на каких условиях. У нас есть предложения из-за рубежа. Но "Мэдисон Сквер Гарден" сделал большое предложение по бою. Одно могу сказать точно: поединок обязательно состоится до конца мая".

Как и большинство вещей в боксе, место для боя Ломаченко-Лопес будет выбрано в зависимости от того, где можно заработать больше денег. Помимо заявки от арены Нью-Йорка, Арум также получил существенное финансовое предложение от группы из Саудовской Аравии, которая в декабре организовывала поединок-реванш супертяжеловесов Энтони Джошуа и Энди Руиса.

Мы уже писали, что рекорд Ломаченко уничтожен – американка Кларисса Шилдс обставила Васю, избив соперницу из Хорватии.

Смотрите, как Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама