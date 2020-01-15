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Где заработать больше: за проведение боя Ломаченко – Лопес арена-легенда борется с богатым новичком

15 января, 22:45

Американский промоутер Боб Арум хотел бы провести долгожданный бой чемпионов легкого веса на "Мэдисон Сквер Гарден"

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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Глава Top Renk, промоутер Боб Арум хотел бы провести долгожданный бой чемпионов легкого веса украинца Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Ранее мы сообщали, что Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой арене.

"Борьба с Ломаченко и Лопесом завершена, – заявил Арум, чья компания продвигает обоих боксеров. – Оба парня согласились на поединок. Теперь вопрос в том, где мы это сделаем и на каких условиях. У нас есть предложения из-за рубежа. Но "Мэдисон Сквер Гарден" сделал большое предложение по бою. Одно могу сказать точно: поединок обязательно состоится до конца мая".

Как и большинство вещей в боксе, место для боя Ломаченко-Лопес будет выбрано в зависимости от того, где можно заработать больше денег. Помимо заявки от арены Нью-Йорка, Арум также получил существенное финансовое предложение от группы из Саудовской Аравии, которая в декабре организовывала поединок-реванш супертяжеловесов Энтони Джошуа и Энди Руиса.

Мы уже писали, что рекорд Ломаченко уничтожен – американка Кларисса Шилдс обставила Васю, избив соперницу из Хорватии.

Смотрите, как Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года

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боксеры Василий Ломаченко чемпион мира Боб Арум Теофимо Лопес Легкий вес

Источник: Boxing Scene

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