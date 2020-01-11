Рекорд Ломаченко уничтожен: американка Шилдс обставила Васю, избив соперницу из Хорватии

Кларисса Шилдс уже в своем десятом поединке стала чемпионкой мира в трех весовых категориях, превзойдя украинца

Шилдс избила Хабазин / Фото: Getty Images

24-летняя американка Кларисса Шилдс вписала свое имя в историю мирового бокса, одолев по очкам 30-летнюю хорватку Ивану Хабазин и став чемпионкой мира в трех весовых категориях. Таким образом, Шилдс побила рекорд Ломаченко, который стал чемпионом мира в трех дивизионах в 12 боях, тогда как непобедимая американка по прозвищу Ти-Рекс сделала это уже в своем 10-м поединке на профи-ринге.

Смотрите бой Шилдс – Хабазин

Бой Шилдс – Хабазин проходил на арене Ocean Resort Casino в Атлантик-Сити, Нью-Джерси. Хабазин попыталась поддавить соперницу на старте, но с ходу наткнулась на выставленную руку Шилдс, моментально обозначившей свое превосходство в скорости и мастерстве. Начиная со второго раунда поединок принял односторонний характер. Шилдс без проблем отключила козыри соперницы, времени от времени встряхивая Хабазин. В концовке четвертого раунда американка потрясла соперницу, но добить ее не смогла.

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Удар по почкам – и нокдаун!

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Тем не менее Шилдс продолжила начатое в 4-м раунде и под занавес 6-й трехминутки смогла оформить два нокдауна. Хабазин нашла в себе силы встать и дотерпеть до перерыва, хотя после него ситуация кардинально не изменилась и избиение продолжилось вплоть до окончания поединка.

В итоге, по окончании десяти раундов, все судьи отдали победу двукратной олимпийской чемпионке Клариссе Шилдс – 100:90, 99:89, 100:89. Американка с рекордом подтвердила звание сильнейшей женщины мирового бокса.

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