Геннадий Головкин подарил Лионелю Месси свои перчатки

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в рамках презентации блокчейн-смартфона в Барселоне встретился с Лионелем Месси. В ходе общения Головкин подарил Месси перчатки. Спортсмены сделали совместный снимок.

Головкин в своем последнем бою уступил судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу. Альварес победил Головкина решением двух судей, третий арбитр поставил ничью. Альварес отобрал у Головкина пояса WBA, WBC и IBO.

В прошлом году боксеры уже встречались между собой и поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.

Изначально второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом должен был состояться 5 мая 2018 года, однако был отменен. Причиной стал проваленный допинг-тест Альвареса. В организме Канело обнаружили запрещенный препарат кленбутерол, который мог попасть в организм спортсмена с едой. В Мексике его часто добавляют в пищу животным.

Добавим что ранее Головкин был лишен пояса IBF за отказ проводить бой против украинца Сергея Деревянченко. 27 октября наш боксер проведет чемпионский поединок против Дэниэла Джейкобса из США.