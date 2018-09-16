Головкин – Альварес: опубликованы судейские записки боя за три чемпионских пояса

Сегодня, 10:37

Мексиканский боксер одержал победу раздельным решением судей

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото AFP
Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото AFP

В ночь на 16 сентября по восточноевропейскому времени в Лас-Вегасе, США, состоялся бой в рамках среднего веса (до 72,6 кг). Казахстанский чемпион WBC, WBA Super и обладатель титула журнала The Ring Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) уступил в реванше решением большинства судей мексиканцу Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО). Итоговый счет судей – 114:114 и дважды 115:113 в пользу Альвареса.

Зрелищный поединок обслуживала бригада судей в таком составе: Дэйв Моретти, Гленн Фелдман и Стив Вайсфельд. Интересно, что мнение судей сошлось в 8 раундах из 12.

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В прошлом году боксеры уже встречались между собой и поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.

Изначально второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом должен был состояться 5 мая 2018 года, однако был отменен. Причиной стал проваленный допинг-тест Альвареса. В организме Канело обнаружили запрещенный препарат кленбутерол, который мог попасть в организм спортсмена с едой. В Мексике его часто добавляют в пищу животным.

Добавим что ранее Головкин был лишен пояса IBF за отказ проводить бой против украинца Сергея Деревянченко. 27 октября наш боксер проведет чемпионский поединок против Дэниэла Джейкобса из США.
бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес

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Источник:

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