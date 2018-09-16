Головкин – Альварес: опубликованы судейские записки боя за три чемпионских пояса
Мексиканский боксер одержал победу раздельным решением судей
В ночь на 16 сентября по восточноевропейскому времени в Лас-Вегасе, США, состоялся бой в рамках среднего веса (до 72,6 кг). Казахстанский чемпион WBC, WBA Super и обладатель титула журнала The Ring Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) уступил в реванше решением большинства судей мексиканцу Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО). Итоговый счет судей – 114:114 и дважды 115:113 в пользу Альвареса.
Зрелищный поединок обслуживала бригада судей в таком составе: Дэйв Моретти, Гленн Фелдман и Стив Вайсфельд. Интересно, что мнение судей сошлось в 8 раундах из 12.
В прошлом году боксеры уже встречались между собой и поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.
Изначально второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом должен был состояться 5 мая 2018 года, однако был отменен. Причиной стал проваленный допинг-тест Альвареса. В организме Канело обнаружили запрещенный препарат кленбутерол, который мог попасть в организм спортсмена с едой. В Мексике его часто добавляют в пищу животным.
Добавим что ранее Головкин был лишен пояса IBF за отказ проводить бой против украинца Сергея Деревянченко. 27 октября наш боксер проведет чемпионский поединок против Дэниэла Джейкобса из США.
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