Геннадий Головкин вновь избегает встречи с украинцем Деревянченко

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что его команда попросила IBF об еще одной отсрочке обязательной защиты титула.

IBF в апреле постановила, что Головкин должен встретиться с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко до 3 августа. По уставу IBF две подряд отсрочки обязательной защиты титула запрещены. Если Головкин откажется от боя с Деревянченко, его могут лишить пояса.

Команда Геннадия Головкина планирует провести в сентябре повторный поединок против Сауля Альвареса. Прошлой осенью встреча боксеров закончилась вничью. Второй бой Головкина и Альвареса должен был пройти 5 мая, но мексиканец сдал положительную допинг-пробу на кленбутерол и был отстранен от боев на полгода.

Геннадий Головкин 5 мая провел бой против Ванеса Мартиросяна и победил нокаутом во втором раунде, защитив чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBA и WBC в среднем весе.

4 марта Сергей Деревянченко победил Дашона Джонсона из США в рамках андеркарда шоу Уайлдер-Ортис. Американец отказался выходить на седьмой раунд.