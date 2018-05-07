Геннадий Головкин вновь избегает встречи с украинцем Деревянченко

Вчера, 15:25

Боксеры должны встретиться до 3 августа, или казахстанца лишат пояса IBF

Геннадий Головкин. Фото AFP
Геннадий Головкин. Фото AFP

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что его команда попросила IBF об еще одной отсрочке обязательной защиты титула.

IBF в апреле постановила, что Головкин должен встретиться с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко до 3 августа. По уставу IBF две подряд отсрочки обязательной защиты титула запрещены. Если Головкин откажется от боя с Деревянченко, его могут лишить пояса.

Команда Геннадия Головкина планирует провести в сентябре повторный поединок против Сауля Альвареса. Прошлой осенью встреча боксеров закончилась вничью. Второй бой Головкина и Альвареса должен был пройти 5 мая, но мексиканец сдал положительную допинг-пробу на кленбутерол и был отстранен от боев на полгода.

Геннадий Головкин 5 мая провел бой против Ванеса Мартиросяна и победил нокаутом во втором раунде, защитив чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBA и WBC в среднем весе.

4 марта Сергей Деревянченко победил Дашона Джонсона из США в рамках андеркарда шоу Уайлдер-Ортис. Американец отказался выходить на седьмой раунд.
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