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Голодного украинского боксера выбрали, потому что он опасен: признание бывшего чемпиона в двух весах

19 декабря, 12:05

Голодный Редкач должен подготовить Гарсию к поединкам с Пакьяо и Спенсом

Дэнни Гарсия - Иван Редкач

Дэнни Гарсия - Иван Редкач / Фото: Boxing Scene

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Бывший чемпион мира в полусредней и первой полусредней категории американец Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО) уверен, что бой против Ивана Редкача (23-4-1, 18 КО) будет далеко не простым. Ранее мы писали, что украинский боксер Редкач весело провел дуэль взглядов с Дэнни Гарсия.

"Я знаю, что Иван подойдет к поединку во все оружия. Мы следим за карьерами друг друга. Он голоден, он хочет показать всем свой настоящий уровень. Бой с ним имеет смысл, поскольку он левша и через этот поединок я подготовлюсь к Спенсу и Пакьяо. Мы с командой выбрали его, потому что он опасен, мы знаем, что это жесткий соперник.

Я, определенно, не заглядываю ему за спину и тяжело готовлюсь к возвращению в ринг. Для меня это большой бой. Если я буду его недооценивать, то все может разрушиться. Хочу доказать всем, что я все еще один из лучших боксеров мира. У Редкача большое сердце и он будет наступать. Думаю, это будет очень увлекательный бой".

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Вечер бокса с участием Редкача и Гарсии пройдет 25 января в Бруклине. Дэнни – бывший чемпион мира сразу в двух весовых категориях. На профессиональном ринге он провел 37 боев, проиграв только два из них. Оба поражения Гарсия потерпел по очкам. Редкач же бился в профи 28 раз: 23 раза побеждал (18 – нокаутом), четырежды уступал и один раз свел поединок вничью.

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бой боксеры Иван Редкач Дэнни Гарсия

Источник: Boxing Scene

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